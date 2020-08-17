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08:27 17.08.2020

В Испании вводят дополнительные ограничения из-за роста заболевания коронавирусом

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В Испании вводят дополнительные ограничения из-за роста заболевания коронавирусом

Власти Испании объявили о введении ряда ограничительных мер из-за продолжающегося роста числа заболевших коронавирусом, сообщают европейские СМИ.

В частности, принято решение закрыть ночные клубы и дискотеки.

По всей стране введен запрет на курение в общественных местах, когда нет возможности соблюдать дистанцию как минимум в два метра между людьми.

Бары и рестораны в рамках новых мер должны прекращать работа до 1:00 ночи.

В Испании также введены ограничения на посещение домов престарелых. Разрешено пускать в день только по одному посетителю к одному человеку и исключительно на один час.

За последние две недели в стране врачи выявили почти 50 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. За одни только минувшие сутки зарегистрировано около 3 тыс., большая часть из них - в Мадриде.

Испанские СМИ напоминают, что еще в июне число заболевших за сутки не превышало 400 человек. Однако с июля этот показатель растет.

Испания - одна из наиболее пострадавших от коронавируса европейских стран. В стране за время пандемии заболело более 350 тыс. человек, более 28 тыс. заразившихся коронавирусом скончались.

Теги: #испания #коронавирус #меры
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