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07:30 17.08.2020

Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе в воскресенье не нарушали, зафиксирован факт инженерных работ противника

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Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе в воскресенье не нарушали, зафиксирован факт инженерных работ противника

Российские наемники не осуществили ни одного обстрела на Донбассе за минувшие сутки, однако нарушили достигнутые договоренности инженерным обустройством своих позиций, с начала текущих суток сохраняется режим тишины, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"16 августа на всех участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове предоставить достойный отпор на возможные опасные действия врага. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", – сказано в утренней сводке штаба на странице в Фейсбуке в понедельник.

Вместе с тем в штабе подчеркнули, что за минувшие сутки украинскими военными задокументировано одно нарушение российскими наемниками договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Ужовка противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону подразделений ВСУ у Водяного.

"С начала текущих суток, 17 августа, введенный режим тишины сохраняется в полной мере. В полосах ответственности наших бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела", – констатировали в штабе.

Теги: #оос #сводка
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