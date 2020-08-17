События

06:52 17.08.2020

С 17 августа в Киеве ужесточаются карантинные ограничения

2 мин читать
С 17 августа в Киеве ужесточаются карантинные ограничения

С понедельника, 17 августа, в Киеве несколько ужесточаются карантинные ограничения, поскольку столица из-за роста количества больных, по решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, оказалась в "желтой" зоне эпидемической опасности, сообщил мэр Виталий Кличко.

Это связано с тем, что заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, превысила 50%, и составляет сегодня 52,2%, пояснил Кличко на брифинге в минувшую пятницу.

"С 17 августа в столице будут усилены определенные правительством следующие ограничения и запреты:

- (на - ИФ) пребывание в общественных зданиях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты - масок;

- пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

- запрет самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции;

- проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий с участием более одного лица на 5 м кв. площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе;

- организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее 1,5 м, если участники размещены стоя.

- заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50% мест.

- общественный транспорт - трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси - осуществляют перевозки пассажиров только в количестве мест для сидения", - рассказал мэр.

"Ситуация - неприятная и сложная. Киев готовит медучреждения второй волны для приема и лечения больных коронавирусом. Не надо игнорировать правила! Соблюдать их несложно, но важно", - подчеркнул Кличко.

Теги: #киев #карантин #вирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:38 17.08.2020
На здании КГГА повесили флаг белорусского протеста

На здании КГГА повесили флаг белорусского протеста

09:38 16.08.2020
В Киеве за минувшие сутки Covid-19 выявлен у 146 человек, среди них 11 детей - Кличко

В Киеве за минувшие сутки Covid-19 выявлен у 146 человек, среди них 11 детей - Кличко

04:30 16.08.2020
Экс-нардеп Фирсов решил баллотироваться в меры Киева

Экс-нардеп Фирсов решил баллотироваться в меры Киева

09:36 15.08.2020
В Киеве за минувшие сутки Covid-19 выявлен 232 человек, среди них 16 детей и пять медработников

В Киеве за минувшие сутки Covid-19 выявлен 232 человек, среди них 16 детей и пять медработников

23:56 14.08.2020
В Грузии срок обязательного карантина сокращен до 12 дней

В Грузии срок обязательного карантина сокращен до 12 дней

16:33 14.08.2020
"Нибулон" на следующей неделе доставит в Киев 300 тонн херсонских арбузов

"Нибулон" на следующей неделе доставит в Киев 300 тонн херсонских арбузов

12:20 14.08.2020
С 17 августа в Киеве несколько ужесточаются карантинные ограничения - Кличко

С 17 августа в Киеве несколько ужесточаются карантинные ограничения - Кличко

02:07 14.08.2020
Движение транспорта на Шулявском путепроводе частично ограничат до 20 августа - КГГА

Движение транспорта на Шулявском путепроводе частично ограничат до 20 августа - КГГА

20:01 13.08.2020
Все семьи, пострадавшие в результате взрыва многоэтажки в Киеве, получили новые квартиры - Зеленский

Все семьи, пострадавшие в результате взрыва многоэтажки в Киеве, получили новые квартиры - Зеленский

18:54 13.08.2020
В Киеве сгорел дизельный локомотив

В Киеве сгорел дизельный локомотив

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе в воскресенье не нарушали, зафиксирован факт инженерных работ противника

Российские наемники осуществляли инженерное оборудование своих позиций в нарушение договоренностей ТКГ

Сотни тысяч человек пришли на акцию у стелы "Минск - город-Герой"

Делегации Украины, Великобритании и стран Балтии в ПАСЕ осуждают нарушения на выборах и насилие в Беларуси и предостерегают РФ от вмешательства

Беларусь в понедельник начинает учения ракетных войск и артиллерии у БелАЭС на границе с Литвой, стягивает к границе танки и десантную бригаду

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе в воскресенье не нарушали, зафиксирован факт инженерных работ противника

В Китае за сутки выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом

Число жертв коронавируса в США превысило 170 тыс.

В Николаевской области задержан военнослужащий, который угрожал оружием посетителям бара

В Киев отправилась баржа с 300 тоннами херсонских арбузов

ЕС поддерживает требования протестующих в Беларуси – Боррель

Протестующие в Брюсселе требовали права "дышать и улыбаться"

В Ривненской области зафиксировали 142 новых случая коронавируса

Белорусская оппозиция собирается подать в суд на действия силовиков

Число заразившихся коронавирусом в Молдове превысило 30 тыс. человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА