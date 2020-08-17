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05:37 17.08.2020

В Китае за сутки выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом

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В Китае за сутки выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом

За истекшие сутки в Китае выявлено 59 новых инфицированных COVID-19: 22 больных в активной форме и 37 бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Внутри страны не зафиксировано ни одного активного случая заражения, обнаружен один бессимптомный, все остальные "импортированы".

Летальных исходов нет.

За предыдущие сутки было выявлено 35 новых случаев заражения: 19 активных и 16 бессимптомных, четыре активных - внутри страны в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрировано 84 тыс. 849 активных случаев заражения, из которых 23 тыс. ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны за сутки подтверждено 76 новых случаев заболевания: 74 - в Гонконге, два - на Тайване . С начала пандемии трех районах зарегистрировано 5 тыс. 010 больных с коронавирусом: в Гонконге - 4 тыс. 480 (69 случаев смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 484 (семь случаев смерти).

Теги: #коронавирус #китай #ситуация
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