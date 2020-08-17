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03:23 17.08.2020

В Николаевской области задержан военнослужащий, который угрожал оружием посетителям бара

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В Николаевской области задержан военнослужащий, который угрожал оружием посетителям бара

В Николаевской области задержан пьяный военнослужащий, который угрожал пистолетом посетителям бара, сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области.

"Вечером, 15 августа, в полицию Центрального района поступило сообщение о том, что в баре мужчина в состоянии алкогольного опьянения ведет себя неадекватно и угрожает пистолетом посетителям заведения", – говорится в сообщении на сайте правоохранителей в воскресенье.

По информации правоохранителей, силами полицейской охраны, следственно-оперной группы Центрального отдела полиции и работниками военной прокуратуры Николаевского гарнизона был задержан 35-летний военнослужащий.

Пистолет, по предварительным данным, стартовый, изъяли.

По данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) УК Украины.

В полиции отметили, что по согласованию с военной прокуратурой Николаевского гарнизона в ближайшее время задержанному будет сообщено о подозрении в совершении преступления.

Теги: #военнослужащий #николаевская #оружие
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