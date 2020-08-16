ЕС поддерживает требования протестующих в Беларуси – Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель высказался в поддержку белорусов, протестующих против нарушения властями страны прав человека и основных свобод.
"Сотни тысяч белорусов вышли сегодня на мирную демонстрацию, требуя освобождения политических заключенных, судебного преследования виновных в жестокости полиции и настоящих выборов", - написал Боррель в твиттере вечером в воскресенье.
"ЕС поддерживает белорусский народ", - заверил высокий представитель ЕС по иностранным делам.
В Минске проходит многочисленный митинг противников президента Александра Лукашенко. В акции, по оценкам СМИ, принимает участие несколько сотен тысяч человек, она проводится в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и против применения насилия к мирным гражданам.