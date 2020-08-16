События

21:35 16.08.2020

В Ривненской области зафиксировали 142 новых случая коронавируса

1 мин читать
В Ривненской области зафиксировали 142 новых случая коронавируса

В Ривненской области зафиксировали еще 142 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, всего 7716 инфицированных, сообщил глава областной государственной администрации Виталий Коваль.

"По состоянию на вечер воскресенья, 16 августа, на Ривненщине зарегистрировано 142 новых случая заболевания COVID-19. Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 7716 случаев заболеваний коронавирусной болезни", – написал Коваль на своей странице в Фейсбуке.

Глава ОГА отметил, что возраст заболевших от 1 до 82 лет.

Кроме того, он добавил, что от COVID-19 умерли 109 человек

"Преодолели болезнь 5620 жителей области. Выздоровели 19 человек из гг. Ровно, Сарны, Ровенского, Здолбуновского, Млынивского, Гощанского, Дубенского районов", – сообщил Коваль.

Также он добавил, что в работе лабораторий области остаются 212 проб.

Теги: #ривненская #коронавирус #ситуация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:37 16.08.2020
Число заразившихся коронавирусом в Молдове превысило 30 тыс. человек

Число заразившихся коронавирусом в Молдове превысило 30 тыс. человек

11:49 16.08.2020
Количество больных Covid-19 возросло во всех областях Украины, кроме Луганской – СНБО

Количество больных Covid-19 возросло во всех областях Украины, кроме Луганской – СНБО

10:34 16.08.2020
В ВСУ за сутки подтвердили 33 новых случая COVID-19 – командование Медсил

В ВСУ за сутки подтвердили 33 новых случая COVID-19 – командование Медсил

09:38 16.08.2020
В Киеве за минувшие сутки Covid-19 выявлен у 146 человек, среди них 11 детей - Кличко

В Киеве за минувшие сутки Covid-19 выявлен у 146 человек, среди них 11 детей - Кличко

09:22 16.08.2020
В Украине за сутки выявлено 1 637 новых случаев заражения Сovid-19, общее число инфицированных составило 91356 человек

В Украине за сутки выявлено 1 637 новых случаев заражения Сovid-19, общее число инфицированных составило 91356 человек

08:41 16.08.2020
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 21,4 млн, число жертв 770 тыс. - университет Хопкинса

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 21,4 млн, число жертв 770 тыс. - университет Хопкинса

05:33 16.08.2020
В Китае за сутки выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

В Китае за сутки выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

18:36 15.08.2020
За сутки в Таджикистане выявлено 40 случаев заражения коронавирусом, один человек скончался

За сутки в Таджикистане выявлено 40 случаев заражения коронавирусом, один человек скончался

14:19 15.08.2020
Посольство США в Украине передало полиции, пограничникам и таможенной службе средства защиты от коронавируса на $250 тыс.

Посольство США в Украине передало полиции, пограничникам и таможенной службе средства защиты от коронавируса на $250 тыс.

12:48 15.08.2020
В ВСУ за сутки подтвердили 35 новых случаев COVID-19

В ВСУ за сутки подтвердили 35 новых случаев COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники осуществляли инженерное оборудование своих позиций в нарушение договоренностей ТКГ

Сотни тысяч человек пришли на акцию у стелы "Минск - город-Герой"

Делегации Украины, Великобритании и стран Балтии в ПАСЕ осуждают нарушения на выборах и насилие в Беларуси и предостерегают РФ от вмешательства

Беларусь в понедельник начинает учения ракетных войск и артиллерии у БелАЭС на границе с Литвой, стягивает к границе танки и десантную бригаду

НАТО отвергает обвинения Лукашенко в наращивании сил на границе с Беларусью

ПОСЛЕДНЕЕ

Белорусская оппозиция собирается подать в суд на действия силовиков

Снайпер российских наемников сдался силам ВСУ на Донбассе – штаб ООС

Российские наемники осуществляли инженерное оборудование своих позиций в нарушение договоренностей ТКГ

Протестующие заполняют площадь Независимости около Дома правительства в Минске

МВД РБ сообщило о взрыве самодельного устройства около универмага "Беларусь" в Минске в субботу

Под Харьковом сотрудник агропредприятия погиб, упав в бункер с зерном

Турция буровыми работами в восточном Средиземноморье подрывает усилия по деэскалации - Боррель

Глава МВД Беларуси допустил, что в погибшего на митинге могли стрелять из нелетального оружия, потому что огнестрельное милиция не применяла

Мэр Кременчуга ушел на самоизоляцию после контакта с заболевшим Covid-19

Дочь Назарбаева подтвердила кончину своего сына Айсултана

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА