В Ривненской области зафиксировали 142 новых случая коронавируса

В Ривненской области зафиксировали еще 142 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, всего 7716 инфицированных, сообщил глава областной государственной администрации Виталий Коваль.

"По состоянию на вечер воскресенья, 16 августа, на Ривненщине зарегистрировано 142 новых случая заболевания COVID-19. Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 7716 случаев заболеваний коронавирусной болезни", – написал Коваль на своей странице в Фейсбуке.

Глава ОГА отметил, что возраст заболевших от 1 до 82 лет.

Кроме того, он добавил, что от COVID-19 умерли 109 человек

"Преодолели болезнь 5620 жителей области. Выздоровели 19 человек из гг. Ровно, Сарны, Ровенского, Здолбуновского, Млынивского, Гощанского, Дубенского районов", – сообщил Коваль.

Также он добавил, что в работе лабораторий области остаются 212 проб.