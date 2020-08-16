Белорусская оппозиция собирается подать в суд на действия силовиков

Мария Колесникова, соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской и глава штаба экс-претендента в президенты Виктора Бабарико, заявила о намерении подать заявления в суд на действия силовых ведомств во время акций протеста.

"Завтра мы подаем заявление по фактам смерти людей, насилия над людьми. Тот, кто применил насилие, обязан понести ответственность по законам Республики Беларусь", - сказала Колесникова, выступая перед протестующими на площади Независимости в воскресенье. Видео выступления опубликовал портал tut.by.

Она заявила, что протестующие требуют освободить всех политических заключенных, и призвала президента подать в отставку.

Как сообщалось, на седьмой день после президентских выборов в Минске проходит наиболее многочисленный митинг противников президента Александра Лукашенко. В акции, по оценкам СМИ, принимают участие несколько сотен тысяч человек, которые не согласны с официальными результатами президентских выборов и протестуют против применения силовиками насилия.

Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. В соответствии с официальными результатами, Лукашенко, который занимает пост президента с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Задержано около 7 тыс. человек, несколько сотен пострадали, один человек погиб на акции протеста, один - после задержания. По информации СМИ, о местонахождении порядка 80 человек, задержанных на акциях, до сих пор ничего неизвестно.

С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Днем в воскресенье на площади Независимости состоялся организованный митинг сторонников президента, в котором приняли участие, по официальной информации, более 65 тыс. человек. Президент выступил с речью перед собравшимися.

Позднее у стелы "Минск - город-Герой" началась протестная акция оппонентов Лукашенко. По различным оценкам, число участников составило несколько сотен тысяч. Ближе к вечеру протестующие прошли колонной по центральным проспектам к Дому правительства на площади Независимости.

По оценкам наблюдателей, это самая масштабная акция протеста в истории современной Беларуси.