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19:37 16.08.2020

Число заразившихся коронавирусом в Молдове превысило 30 тыс. человек

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Число заразившихся коронавирусом в Молдове превысило 30 тыс. человек

В Молдове за сутки выявили 278 новых случаев коронавируса, общее число заразившихся превысило 30 тыс. человек, свидетельствуют официальные данные, которые представила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики.

"Сегодня были обработаны 1239 тестов, из которых 863 - это первичные тесты. В результате выяснилось, что 278 результатов оказались положительными. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 30 183", - говорится в пресс-релизе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

Также сообщается о смерти еще одного пациента, у которого ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, согласно данным Минздрава Молдовы, число жертв пандемии достигло 896 человек.

"Из медицинских учреждений страны были выписаны еще 312 пациентов, выздоровевших от коронавируса. Таким образом, в общей сложности от коронавируса излечились 21 220 человек", - сообщает Минздрав.

Согласно сообщению, в настоящее время зарегистрировано 8 067 активных случаев коронавируса. Из них 459 находятся в тяжелом состоянии, в том числе 26 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Теги: #данные #молдова #коронавирус
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