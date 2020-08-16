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19:06 16.08.2020

Российские наемники осуществляли инженерное оборудование своих позиций в нарушение договоренностей ТКГ

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Российские наемники осуществляли инженерное оборудование своих позиций в нарушение договоренностей ТКГ

Российские наемники не осуществили ни одного обстрела на Донбассе в воскресенье с начала текущих суток по состоянию на 17:00, однако нарушили достигнутые договоренности обустройством своих позиций, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook в понедельник.

"Сегодня выявлено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Ужовка враг осуществляли инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений у Водяного. Боевые потери среди личного состава Объединенных сил отсутствуют", - говорится в тексте сводки.

В штабе отметили, что Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи и полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции.

Теги: #всу #оос #нарушения #перемирие
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