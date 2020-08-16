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19:04 16.08.2020

Протестующие заполняют площадь Независимости около Дома правительства в Минске

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Протестующие заполняют площадь Независимости около Дома правительства в Минске

 Часть протестующих от стелы "Минск - город-Герой" по улицам белорусской столицы направилась к площади Независимости, СМИ сообщают, что там собралось несколько десятков тысяч человек.

"Большое количество людей собралось на площади Независимости… Десятки тысяч людей идут по проспекту Независимости к Дому правительства", - передает портал TUT.BY.

Днем на площади Независимости состоялся организованный митинг сторонников президента Александра Лукашенко, в котором приняли участие более 65 тыс. человек. Президент выступил с речью перед собравшимися.

Ранее сообщалось, что, по оценке белорусских СМИ, число участников несанкционированной властями протестной акции у стелы "Минск - город-Герой" составило несколько сотен тысяч человек.

Теги: #акции_протеста #минск
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