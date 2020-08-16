События

18:45 16.08.2020

МВД РБ сообщило о взрыве самодельного устройства около универмага "Беларусь" в Минске в субботу

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Министерство внутренних дел Беларуси сообщило, что в субботу были задержаны двое мужчин и женщина, которые, как утверждается, взорвали самодельное взрывное устройство около универмага "Беларусь".

"Вчера в Минске около 17:00 на линию 102 поступило сообщение от граждан: рядом с универмагом Беларусь неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство", - говорится в сообщении МВД.

С помощью очевидцев подозреваемые были задержаны.

Сообщается, что один из них оказал сопротивление сотруднику милиции. "Один из них, 1968 года рождения, оказал активное сопротивление милиционеру-водителю. Он нанес ему несколько ударов по голове, повалив на землю, пытался выдавить глаза", - говорится в сообщении.

"Пострадавший сотрудник милиции госпитализирован. По данному факту в ближайшее время следователями будет дана правовая оценка", - отмечается в публикации.

МВД поблагодарило "людей, оказавших содействие правоохранителям".

Между тем, СМИ не сообщали о взрыве около универмага "Беларусь" ни в субботу, ни в воскресенье.

Теги: #беларусь
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