События

18:41 16.08.2020

Под Харьковом сотрудник агропредприятия погиб, упав в бункер с зерном

1 мин читать
Под Харьковом сотрудник агропредприятия погиб, упав в бункер с зерном

Полиция устанавливает обстоятельства гибели 53-летнего сотрудника агропредприятия, которая произошла в воскресенье днем в поселке Кутузовка Харьковского района Харьковской области.

"Сотрудник агропредприятия по собственной неосторожности упал с высоты в бункер с зерном. От полученных травм 53-летний мужчина погиб на месте", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Информация о случившемся зарегистрирована в Липецком отделении полиции (с.Липцы Харьковского района).

Теги: #гибель #зерно #полиция #харьковская_область #бункер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:19 15.08.2020
Посольство США в Украине передало полиции, пограничникам и таможенной службе средства защиты от коронавируса на $250 тыс.

Посольство США в Украине передало полиции, пограничникам и таможенной службе средства защиты от коронавируса на $250 тыс.

12:00 15.08.2020
Житель Харьковщины "заминировал" отделение Пенсионного фонда из-за конфликта с сотрудниками учреждения - полиция

Житель Харьковщины "заминировал" отделение Пенсионного фонда из-за конфликта с сотрудниками учреждения - полиция

07:09 15.08.2020
В Харьковской области задержали группу лиц за разбойное нападение на агроферму

В Харьковской области задержали группу лиц за разбойное нападение на агроферму

04:42 15.08.2020
На Харьковщине изъята крупная партия контрафактного алкоголя и сигарет

На Харьковщине изъята крупная партия контрафактного алкоголя и сигарет

14:11 14.08.2020
Глава Харьковской ОГА связывает негативную динамику заболеваемости COVID-19 с несоблюдением людьми карантинных ограничений

Глава Харьковской ОГА связывает негативную динамику заболеваемости COVID-19 с несоблюдением людьми карантинных ограничений

20:58 12.08.2020
СМИ в Беларуси сообщают о смерти 25-летнего жителя Гомеля, которого задерживали силовики

СМИ в Беларуси сообщают о смерти 25-летнего жителя Гомеля, которого задерживали силовики

14:19 12.08.2020
В Харькове возле многоэтажки нашли коробку с корпусом ручной гранаты – полиция

В Харькове возле многоэтажки нашли коробку с корпусом ручной гранаты – полиция

13:28 11.08.2020
В Николаевской области местный житель угнал грузовик с 30 бочками меда

В Николаевской области местный житель угнал грузовик с 30 бочками меда

13:22 11.08.2020
В Киеве подожгли "Теслу" Богдана, полиция начала расследование

В Киеве подожгли "Теслу" Богдана, полиция начала расследование

21:37 10.08.2020
За нарушение правопорядка у посольства Беларуси в Киеве на пятерых человек составлены административные протоколы – полиция

За нарушение правопорядка у посольства Беларуси в Киеве на пятерых человек составлены административные протоколы – полиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники осуществляли инженерное оборудование своих позиций в нарушение договоренностей ТКГ

Сотни тысяч человек пришли на акцию у стелы "Минск - город-Герой"

Делегации Украины, Великобритании и стран Балтии в ПАСЕ осуждают нарушения на выборах и насилие в Беларуси и предостерегают РФ от вмешательства

Беларусь в понедельник начинает учения ракетных войск и артиллерии у БелАЭС на границе с Литвой, стягивает к границе танки и десантную бригаду

НАТО отвергает обвинения Лукашенко в наращивании сил на границе с Беларусью

ПОСЛЕДНЕЕ

Снайпер российских наемников сдался силам ВСУ на Донбассе – штаб ООС

Российские наемники осуществляли инженерное оборудование своих позиций в нарушение договоренностей ТКГ

Протестующие заполняют площадь Независимости около Дома правительства в Минске

МВД РБ сообщило о взрыве самодельного устройства около универмага "Беларусь" в Минске в субботу

Турция буровыми работами в восточном Средиземноморье подрывает усилия по деэскалации - Боррель

Глава МВД Беларуси допустил, что в погибшего на митинге могли стрелять из нелетального оружия, потому что огнестрельное милиция не применяла

Мэр Кременчуга ушел на самоизоляцию после контакта с заболевшим Covid-19

Дочь Назарбаева подтвердила кончину своего сына Айсултана

Участники митинга в Минске требуют отставки Лукашенко и перевыборов

Сотни тысяч человек пришли на акцию у стелы "Минск - город-Герой"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА