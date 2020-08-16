Под Харьковом сотрудник агропредприятия погиб, упав в бункер с зерном

Полиция устанавливает обстоятельства гибели 53-летнего сотрудника агропредприятия, которая произошла в воскресенье днем в поселке Кутузовка Харьковского района Харьковской области.

"Сотрудник агропредприятия по собственной неосторожности упал с высоты в бункер с зерном. От полученных травм 53-летний мужчина погиб на месте", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Информация о случившемся зарегистрирована в Липецком отделении полиции (с.Липцы Харьковского района).