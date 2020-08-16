События

18:36 16.08.2020

Мэр Кременчуга ушел на самоизоляцию после контакта с заболевшим Covid-19

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Мэр г.Кременчуг Полтавской области Виталий Малецкий заявляет, что ушел на самоизоляцию в связи с тем, что контактировал с лицом, у которого была диагностирована коронавирусная болезнь Covid-19.

"Сообщаю, что в соответствии со стандартами медицинской помощи при коронавирусной болезни я начинаю самоизоляцию как контактное лицо с подтвержденным случаем Covid-19 и буду находиться под наблюдением. В решении важных вопросов жизнедеятельности города буду участвовать дистанционно", - написал Малецкий на своей странице в Facebook в воскресенье.

По его словам, в Кременчуге в воскресенье зарегистрирован новый случай коронавирусной болезни, а два человека выздоровели. "Заболела женщина 36 лет, состояние ее здоровья пока удовлетворительное, она находится на амбулаторном лечении под наблюдением семейного врача. Эпидемиологи устанавливают круг контактных лиц и возможные пути инфицирования", - написал Малецкий.

Теги: #мэр #кременчуг #коронавірус
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