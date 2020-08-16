Участники митинга в Минске требуют отставки Лукашенко и перевыборов

Участники многотысячного митинга у стелы "Минск - город-герой" поддержали требование члена объединенного штаба Светланы Тихановской Марии Колесниковой об отставке действующего президента Александра Лукашенко.

"Наше главное требование - бывший президент должен подать в отставку. 26 лет кошмара должны закончится, это не должно продолжаться", - заявила Колесникова под одобрительные возгласы митингующих.

"Мы полностью поддерживаем основной пункт в программе Светланы Тихановской - проведение новых честных выборов", - добавила Колесникова.

Она заявила, что "согласно по многочисленным свидетельствам Тихановская одержала победу на выборах 9 августа". "Мы не успокоимся, пока нынешняя власть не уйдет в отставку и Беларусь не станет свободной страной", - подчеркнула Колесникова.

Кроме того, участники митинга с одобрением восприняли заявление политика о необходимости немедленного прекращения насилия на улицах белорусских городов и привлечения виновных к ответственности. "Мы требуем немедленно прекратить насилие. Ни один из причастных к насилию не был наказан, до сих пор не освобождены люди из тюрем. Так не пойдет. Так не будет", - подчеркнула Колесникова.

По ее словам, "завтра мы подаем заявление на возбуждение уголовного дела по факту смерти людей, издевательств, незаконных действий правоохранительных органов, все должны понести ответственность согласно закону Республики Беларусь".

"Мы требуем освободить всех политических заключенных и задержанных на мирных акциях и акциях несогласия. И тех 4 тысяч человек, которые остаются в тюрьме", - добавила Колесникова.

Как сообщалось, на седьмой день после президентских выборов в Минске проходит наиболее многочисленный митинг противников президента Александра Лукашенко. В акции, по оценкам СМИ, принимает участие несколько сот тысяч человек, она проводится в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и применением силовиками насилия.