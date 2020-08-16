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16:50 16.08.2020

Делегации Украины, Великобритании и стран Балтии в ПАСЕ осуждают нарушения на выборах и насилие в Беларуси и предостерегают РФ от вмешательства

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Делегации Украины, Великобритании и стран Балтии в ПАСЕ осуждают нарушения на выборах и насилие в Беларуси и предостерегают РФ от вмешательства

Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) при поддержке делегаций Великобритании, Эстонии, Латвии и Литвы подписала "Белорусскую декларацию", в которой прошедшие президентские выборы в Беларуси названы не соответствующими международным избирательным стандартам и не отражающими свободного волеизъявления белорусского народа.

"Осуждаем применение насилия к участникам мирных собраний в Минске, Гродно, Гомеле, Бресте и других белорусских городах; призываем власти Беларуси немедленно освободить всех незаконно задержанных участников мирных собраний", - говорится в тексте декларации, которую опубликовала на своей странице в Facebook в воскресенье член украинской делегации, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Подписанты декларации также настаивают на скорейшем начале мирного диалога между всеми сторонами избирательного процесса, приветствуют проведение независимого расследования относительно неправомерного применения силы против участников мирных собраний, а также выражают готовность содействовать диалогу между участниками избирательного процесса и предоставить площадку для таких переговоров.

"Предостерегаем Российскую Федерацию от вмешательства во внутренние дела Беларуси", - подчеркивают делегаты.

По словам Кравчук, Украина, в том числе и украинская делегация в ПАСЕ, "не является безучастным наблюдателем за событиями, которые происходят в соседней Беларуси". "Этот документ выражает нашу позицию и призывает к диалогу, основанную на уважении к правам и свободам человека… Весь демократический мир болеет за лучшее будущее для белорусского народа", - отметила она.

По словам Кравчук, она лично присоединилась к подписанию Белорусской декларации вместе с коллегами Сергеем Власенко, Алексеем Гончаренко, Марией Мезенцевой, Дмитрием Наталухой, Сергеем Соболевым, Елизаветой Ясько и другими. От Эстонии декларацию подписала Мария Юферева-Скуратовская, от Латвии - Инесе Либиня-Эгнере, от Литвы - Альгирдас Буткевичюс и от Великобритании - Роджер Гейл.

Теги: #пасе #украина #беларусь
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