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16:41 16.08.2020

НАТО отвергает обвинения Лукашенко в наращивании сил на границе с Беларусью

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НАТО отвергает обвинения Лукашенко в наращивании сил на границе с Беларусью

НАТО отвергло обвинения президента Беларуси Александра Лукашенко в воскресенье о том, что идет процесс наращивание военной мощи альянса вблизи западной границы страны.

"Никакого наращивания сил НАТО в регионе нет. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части Североатлантического союза не представляет угрозы ни для одной страны. Она носит строго оборонительный, соразмерный характер и направлена на предотвращение конфликтов и сохранение мира", - говорится в заявлении пресс-секретаря альянса.

Он призвал белорусские власти уважать основные свободы, включая право на мирный протест, и отметил, что в НАТО внимательно следят за развитием ситуации в Беларуси.

Лукашенко на митинге своих сторонников в Минске заявил что танки и самолеты НАТО развернуты в 15 минутах езды от белорусской границы.

Теги: #нато #беларусь
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