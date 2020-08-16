Лукашенко предупредил об увольнении рабочих, выходящих на забастовки

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что рабочие не смогут вернуться на свои рабочие места, если покинут их для участия в забастовках.

"Не бросайте рабочие места, ибо потом на них не вернетесь", - сказал Лукашенко на митинге в свою поддержку у Дома правительства в воскресенье.

"Вы хотите вертолетных денег? Но вы же знаете - 50 с лишним тысяч стоящих здесь, на этой площади, - что не бывает вертолетных денег. Деньги надо зарабатывать каждый день, и не на площади, а в полях, на заводах и фабриках", - подчеркнул президент.

Он также призвал "одуматься" представителей творческой интеллигенции. "Врачи, учителя, творческая интеллигенция - возьмите голову в руки. Мы не остановили ни один завод, ни одно село не закрыли и люди сегодня благодарят нас", - подчеркнул Лукашенко.