Многотысячная акция солидарности проходит в Минске

Многотысячная акция солидарности проходит в воскресенье в белорусской столице у стелы "Минск - город-герой".

Участники акции распределены по четырем частям перекрестка у стелы. Они держат бело-красно-белые флаги, цветы, воздушные шары.

По сообщениям СМИ, мобильная связь в месте проведения акции практически отсутствует. К месту ее проведения из разных концов города продолжают стекаться люди.

Ранее в воскресенье в Минске на площади Независимости прошла проправительственная акция с участием сторонников президента Александра Лукашенко.