Лукашенко категорически отвергает возможность повторных выборов

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страны Балтии и Украины "приказывают" провести в стране новые президентские выборы. Он категорически отвергает такую возможность.

"Танки и самолеты в 15 минутах лета от наших границ. Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина и ее руководство приказывают провести нам новые выборы. Если только мы пойдем на поводу у них - мы сорвемся в штопор", - заявил Лукашенко, выступая в воскресенье перед своими сторонниками на митинге на площади Независимости в Минске, перед Домом правительства.

По словам президента, в случае повторных выборов "мы погибнем как государство, как нация".

Лукашенко также считает, что в Европе хотят построить цепь от Вильнюса до Киева из 300 тыс. человек, и это он воспринимает как угрозу внешнего вмешательства. "Эта цепь - санитарный кордон, который мы разрушили в середине 90-х. И за это нас ненавидят на Западе. Мы не должны стать санитарной зоной между Востоком и Западом, мы не должны стать отхожим местом Европы", - заявил Лукашенко.

Он также заявил, что "нам предлагают новое правительство - их уже составили за рубежом - целых два, и не могут разобраться, кто приедет нами руководить". "Нам не нужно заморское правительство, нам нужно свое правительство, свое руководство. И мы будем его избирать", - сказал Лукашенко.

По его словам, существует угроза прихода солдат НАТО в Белоруссию. "Нам предлагают солдат НАТО - чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой. Неужели вы этого не видите. Если кто-то этого хочет - без меня!" - добавил Лукашенко.

"Я никогда не пойду на слом нашего государства. Этому не бывать", - подчеркнул он.