ОДКБ намерена оказать помощь Беларуси после консультаций со всеми государствами-членами организации
Организация Договора о коллективной безопасности примет решение об оказании помощи Беларуси после соответствующего обращения Минска и консультаций с государствами - членами ОДКБ, заявил "Интерфаксу" в воскресенье пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
"В секретариат ОДКБ на данный момент пока не поступало обращения Беларуси об оказании помощи. В случае поступления такого обращения оно будет рассмотрено в соответствии с установленным в организации порядком. Решение будет принято после проведения консультаций со всеми государствами членами ОДКБ", - отметил Зайнетдинов.
По его словам, основанием для оказания помощи Беларуси является статья четыре Договора о коллективной безопасности и положения устава организации.
В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, РФ и Таджикистан.