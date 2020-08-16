ОДКБ намерена оказать помощь Беларуси после консультаций со всеми государствами-членами организации

Организация Договора о коллективной безопасности примет решение об оказании помощи Беларуси после соответствующего обращения Минска и консультаций с государствами - членами ОДКБ, заявил "Интерфаксу" в воскресенье пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"В секретариат ОДКБ на данный момент пока не поступало обращения Беларуси об оказании помощи. В случае поступления такого обращения оно будет рассмотрено в соответствии с установленным в организации порядком. Решение будет принято после проведения консультаций со всеми государствами членами ОДКБ", - отметил Зайнетдинов.

По его словам, основанием для оказания помощи Беларуси является статья четыре Договора о коллективной безопасности и положения устава организации.

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, РФ и Таджикистан.