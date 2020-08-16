События

15:01 16.08.2020

В Лондоне скончался внук Назарбаева Айсултан - СМИ

1 мин читать

 Внук первого президента Казахстана Айсултан Назарбаев скончался в Лондоне, сообщают СМИ.

"Скончался в Лондоне Айсултан Назарбаев. Причины смерти выясняются. Ему было всего 30 лет. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи с тяжелой утратой", - написал политолог Ербол Едилов в своем телеграм-канале в воскресенье.

По данным некоторых изданий, предварительная причина смерти - остановка сердца.

Айсултан Назарбаев - сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и его опального зятя, ныне покойного Рахата Алиева. Он закончил Королевскую военную академию в Сандхерсте и был зачислен в штат главного разведывательного управления министерства обороны Казахстана. В 2017 году Айсултан работал в федерации футбола Казахстана.

Теги: #назарбаев #смерть #внук
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:37 02.08.2020
От коронавируса умер директор Центра первичной медпомощи Старого Самбора, сообщила замглавы Минздрава

От коронавируса умер директор Центра первичной медпомощи Старого Самбора, сообщила замглавы Минздрава

11:37 01.08.2020
Супруга рэпера Картрайта не признала вину в убийстве мужа

Супруга рэпера Картрайта не признала вину в убийстве мужа

19:49 30.07.2020
Экс-кандидат в президенты США Херман Кейн умер от последствий коронавируса

Экс-кандидат в президенты США Херман Кейн умер от последствий коронавируса

11:15 28.07.2020
История с гибелью в Крыму трехлетнего Мусы Сулейманова должна быть донесена до внимания мирового сообщества

История с гибелью в Крыму трехлетнего Мусы Сулейманова должна быть донесена до внимания мирового сообщества

10:55 27.07.2020
Боец "Азова" Черевко умер в реанимации после жестокого избиения в Запорожье

Боец "Азова" Черевко умер в реанимации после жестокого избиения в Запорожье

15:43 24.07.2020
В деле руководителя "Дома милосердия" Кучапина правоохранители проверят все версии его смерти

В деле руководителя "Дома милосердия" Кучапина правоохранители проверят все версии его смерти

19:12 23.07.2020
Правоохранители Киева проводят следственные действия в рамках расследования смерти руководителя "Дома милосердия", он пролежал мертвым не менее 5 суток - полиция

Правоохранители Киева проводят следственные действия в рамках расследования смерти руководителя "Дома милосердия", он пролежал мертвым не менее 5 суток - полиция

13:40 22.07.2020
На Донбассе ранены двое украинских военных

На Донбассе ранены двое украинских военных

16:20 20.07.2020
Погибший, которого российские наемники вернули 17 июля, оказался военным медиком из Эстонии – экспертиза

Погибший, которого российские наемники вернули 17 июля, оказался военным медиком из Эстонии – экспертиза

14:31 20.07.2020
На Донбассе у поселка Шумы во время выполнения боевого задания погиб украинский военнослужащий

На Донбассе у поселка Шумы во время выполнения боевого задания погиб украинский военнослужащий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Лукашенко категорически отвергает возможность повторных выборов

Количество больных Covid-19 возросло во всех областях Украины, кроме Луганской – СНБО

Цепкало в Беларуси стал фигурантом уголовного дела, объявлен в розыск

США могут пойти на заключение нового ядерного соглашения сначала с Россией - спецпредставитель Трампа

В Киеве за минувшие сутки Covid-19 выявлен у 146 человек, среди них 11 детей - Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

Лукашенко предупредил об увольнении рабочих, выходящих на забастовки

Многотысячная акция солидарности проходит в Минске

Лукашенко категорически отвергает возможность повторных выборов

ОДКБ намерена оказать помощь Беларуси после консультаций со всеми государствами-членами организации

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Беларуси, российская сторона подтвердила готовность оказать необходимое содействие в решении проблем

Российские наемники на Донбассе с полуночи режим тишины не нарушали, потерь нет - Минобороны

В центре Минска собираются на акцию в поддержку Лукашенко

В начале недели в Украине потеплеет, на западе страны пройдут кратковременные дожди с грозами

Количество больных Covid-19 возросло во всех областях Украины, кроме Луганской – СНБО

Экс-замглавы КГБ РБ осуждает насилие в Беларуси и предлагает экстренно собрать парламент

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА