События

13:24 16.08.2020

Российские наемники на Донбассе с полуночи режим тишины не нарушали, потерь нет - Минобороны

1 мин читать
Российские наемники на Донбассе с полуночи режим тишины не нарушали, потерь нет - Минобороны

Российские наемники не осуществили ни одного обстрела на востоке Украины в воскресенье с начала суток по состоянию на 12.00, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток до полудня на всех участках ответственности украинских подразделений сохранялась тишина, нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано. Среди наших защитников нет военных потерь и ранений", - говорится в сообщении.

При этом в оборонном ведомстве подчеркивают, что подразделения Объединенных сил "пристально наблюдают за противником и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки".

Теги: #оос #минобороны
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:12 16.08.2020
Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе в субботу не нарушали – штаб ООС

Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе в субботу не нарушали – штаб ООС

17:40 15.08.2020
С начала суток в зоне проведения ООС сохраняется режим тишины

С начала суток в зоне проведения ООС сохраняется режим тишины

16:23 15.08.2020
Лукашенко сообщил, что в субботу проведет в генштабе Минобороны совещание по ситуации в Беларуси

Лукашенко сообщил, что в субботу проведет в генштабе Минобороны совещание по ситуации в Беларуси

13:05 15.08.2020
В зоне проведения ООС на Донбассе с начала суток соблюдается режим тишины

В зоне проведения ООС на Донбассе с начала суток соблюдается режим тишины

07:31 15.08.2020
Четырежды российские наемники нарушили режим прекращения огня на Донбассе в субботу

Четырежды российские наемники нарушили режим прекращения огня на Донбассе в субботу

17:53 14.08.2020
Российские наемники 3 раза нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи

Российские наемники 3 раза нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи

15:31 14.08.2020
"Укроборонпром" передал Минобороны Украины последнюю партию БТР-4Е и завершил контракт

"Укроборонпром" передал Минобороны Украины последнюю партию БТР-4Е и завершил контракт

13:15 14.08.2020
Возле Авдеевки зафиксирован один обстрел со стороны российских наемников – Минобороны Украины

Возле Авдеевки зафиксирован один обстрел со стороны российских наемников – Минобороны Украины

07:31 14.08.2020
Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе в четверг не нарушали –  штаб ООС

Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе в четверг не нарушали –  штаб ООС

18:10 13.08.2020
Режим прекращения огня на Донбассе в четверг соблюдался

Режим прекращения огня на Донбассе в четверг соблюдался

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество больных Covid-19 возросло во всех областях Украины, кроме Луганской – СНБО

Цепкало в Беларуси стал фигурантом уголовного дела, объявлен в розыск

США могут пойти на заключение нового ядерного соглашения сначала с Россией - спецпредставитель Трампа

В Киеве за минувшие сутки Covid-19 выявлен у 146 человек, среди них 11 детей - Кличко

В Украине за сутки выявлено 1 637 новых случаев заражения Сovid-19, общее число инфицированных составило 91356 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

В центре Минска собираются на акцию в поддержку Лукашенко

В начале недели в Украине потеплеет, на западе страны пройдут кратковременные дожди с грозами

Количество больных Covid-19 возросло во всех областях Украины, кроме Луганской – СНБО

Экс-замглавы КГБ РБ осуждает насилие в Беларуси и предлагает экстренно собрать парламент

Цепкало в Беларуси стал фигурантом уголовного дела, объявлен в розыск

Вероника Цепкало с детьми переехала в Украину

В ВСУ за сутки подтвердили 33 новых случая COVID-19 – командование Медсил

Южная Корея и США перенесли начало совместных военных учений на два дня из-за коронавируса

США могут пойти на заключение нового ядерного соглашения сначала с Россией - спецпредставитель Трампа

На западе Грузии произошло землетрясение, информации о пострадавших нет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА