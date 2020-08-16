Российские наемники на Донбассе с полуночи режим тишины не нарушали, потерь нет - Минобороны

Российские наемники не осуществили ни одного обстрела на востоке Украины в воскресенье с начала суток по состоянию на 12.00, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток до полудня на всех участках ответственности украинских подразделений сохранялась тишина, нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано. Среди наших защитников нет военных потерь и ранений", - говорится в сообщении.

При этом в оборонном ведомстве подчеркивают, что подразделения Объединенных сил "пристально наблюдают за противником и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки".