События

12:31 16.08.2020

В начале недели в Украине потеплеет, на западе страны пройдут кратковременные дожди с грозами

1 мин читать
В начале недели в Украине потеплеет, на западе страны пройдут кратковременные дожди с грозами

В понедельник, 17 августа, погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления и теплый воздух, который распространяется с Балкан, сообщает Укргидрометцентр.

На Закарпатье, в Карпатах, днем и на Прикарпатье ожидается кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 10-15 °, на Закарпатье и побережье морей до 18°; днем 25-30°.

В Киеве - без осадков; температура ночью 13-15°, днем 27-29°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 17 августа самая высокая температура днем была 35,7 градусов тепла в 2010 году, самая низкая - ночью 6,4 градусов выше ноля в 1885 году.

Во вторник, 18 августа, в западных и местами в Житомирской области пройдут кратковременные дожди, грозы; на остальной территории - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 19°; днем 27-32°, в западных областях 23-28°.

В Киеве 18 августа - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 27-29°.

16 августа в 9.00 температура воды в Чёрном и Азовском морях была 23-25°; в Днепре в пределах Киева 21°.

Теги: #укргидрометцентр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:48 07.08.2020
В выходные дни жара немного спадет, кроме южной части Украины, небольшие дожди пройдут только на западе страны

В выходные дни жара немного спадет, кроме южной части Украины, небольшие дожди пройдут только на западе страны

11:44 03.08.2020
В Украину возвращается жаркая погода

В Украину возвращается жаркая погода

11:56 24.07.2020
В выходные дни в Украине ожидается жаркая погода, местами пройдут кратковременные дожди

В выходные дни в Украине ожидается жаркая погода, местами пройдут кратковременные дожди

12:59 19.07.2020
В начале недели в Украине будет тепло, местами пройдут дожди с грозами

В начале недели в Украине будет тепло, местами пройдут дожди с грозами

12:39 11.07.2020
Сильные дожди прогнозируют в воскресенье в западных областях Украины, в Киеве в понедельник похолодает до +20°

Сильные дожди прогнозируют в воскресенье в западных областях Украины, в Киеве в понедельник похолодает до +20°

13:55 10.07.2020
Укргидрометцентр предупреждает о грозах на западе Украины в предстоящие выходные

Укргидрометцентр предупреждает о грозах на западе Украины в предстоящие выходные

11:49 01.07.2020
В Украине снова будет жарко

В Украине снова будет жарко

11:53 23.06.2020
Синоптики предупреждают о чрезвычайно сильных дождях в Ивано-Франковской и Черновицкой областях

Синоптики предупреждают о чрезвычайно сильных дождях в Ивано-Франковской и Черновицкой областях

12:13 20.06.2020
В Украине сохранится жаркая погода с кратковременными дождями - Укргидрометцентр

В Украине сохранится жаркая погода с кратковременными дождями - Укргидрометцентр

12:09 17.06.2020
Дожди не добрались пока до восточных регионов Украины

Дожди не добрались пока до восточных регионов Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество больных Covid-19 возросло во всех областях Украины, кроме Луганской – СНБО

Цепкало в Беларуси стал фигурантом уголовного дела, объявлен в розыск

США могут пойти на заключение нового ядерного соглашения сначала с Россией - спецпредставитель Трампа

В Киеве за минувшие сутки Covid-19 выявлен у 146 человек, среди них 11 детей - Кличко

В Украине за сутки выявлено 1 637 новых случаев заражения Сovid-19, общее число инфицированных составило 91356 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Количество больных Covid-19 возросло во всех областях Украины, кроме Луганской – СНБО

Экс-замглавы КГБ РБ осуждает насилие в Беларуси и предлагает экстренно собрать парламент

Цепкало в Беларуси стал фигурантом уголовного дела, объявлен в розыск

Вероника Цепкало с детьми переехала в Украину

В ВСУ за сутки подтвердили 33 новых случая COVID-19 – командование Медсил

Южная Корея и США перенесли начало совместных военных учений на два дня из-за коронавируса

США могут пойти на заключение нового ядерного соглашения сначала с Россией - спецпредставитель Трампа

На западе Грузии произошло землетрясение, информации о пострадавших нет

ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины

В Киеве за минувшие сутки Covid-19 выявлен у 146 человек, среди них 11 детей - Кличко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА