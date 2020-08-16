События

11:38 16.08.2020

Экс-замглавы КГБ РБ осуждает насилие в Беларуси и предлагает экстренно собрать парламент

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Экс-заместитель председателя КГБ, генерал-майор в отставке Иван Юркин выступил с осуждением насилия в отношении участников массовых акций протеста и предложил провести экстренные парламентские слушания по ситуации в Беларуси. 

"События в Республике Беларусь близки к апогею. Не исключено, что может снова пролиться кровь. Я осуждаю эти избиения. Избиения протестующих – это неприемлемая форма прекращения протеста. Должны работать другие формы, прежде всего, переговорный процесс", - заявил Юркин агентству "Интерфакс-Запад". 

"Мы белорусы - памяркоуны (рассудительный – ИФ) народ, мудрые, мирные люди. Я как бывший заместитель председателя Комитета по вопросам безопасности Союзного государства вношу предложение провести заседание депутатского корпуса, который был избран белорусским народом. Они должны внести ясность в сложившуюся ситуацию, что позволило бы понизить напряженность в обществе и придти к согласию. Необходимо провести экстренные открытые парламентские слушания, чтобы избранники народа высказались – как они оценивают ситуацию на местах", - сказал экс-замглавы КГБ. 

Он также обратил внимание, что многие из белорусских депутатов являются членами Парламентского собрания Союзного государства. 

Комментируя ситуацию с жестким разгоном демонстрантов 9-11 августа, Юркин подчеркнул: "Считаю, что этот приказ был неправильным". При этом, по его словам, "военнослужащие руководствуются уставом внутренней службы, где написано, что приказ начальника – это закон для подчиненного". 

По его мнению, при правовой оценке событий "в каждом индивидуальном случае надо разбираться профессионально". "Считаю, что заявление Караева (глава МВД Юрий Караев, который публично извинился за насилие в отношении "случайных" людей – ИФ) было правильным и я поддерживаю, что дальнейшие события не должны выходить за рамки законодательства", - добавил Юркин. 

Комментируя итоги прошедших президентских выборов экс-замглавы КГБ отметил нарушения в ходе избирательного процесса и приписки в пользу действующего президента. "Итоги выборов - в принципе я считаю, что с нарушениями. Я считаю, что были допущены ошибки и считаю, что приписки в пользу Лукашенко были. Некоторые перестраховались. Судя по тем опросам, которые я лично провел – нарушения были", - заявил Юркин. 

Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. В соответствии с официальными результатами, действующий президент Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Задержано около 7 тыс. человек, несколько сотен пострадали, один человек погиб на акции протеста, один - после задержания. По информации СМИ о местонахождении порядка 80 человек задержанных на акциях до сих пор ничего не известно.
С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, согласно которым за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую - 10,12%.

Теги: #беларусь
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