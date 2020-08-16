В ВСУ за сутки подтвердили 33 новых случая COVID-19 – командование Медсил

За минувшие сутки среди в Вооруженных силах Украины подтвердили 33 новых случая коронавирусного заболевания, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

"Из них в учреждениях здравоохранения находится 11 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 6 человек, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Центрального региона - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - указывается в сообщении.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 23 человека (Львовская область - 3 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Киевская область - 10 военнослужащих и 5 работников ВС Украины, Одесская область - 1 военнослужащий и Житомирская - 2 работника ВС Украины).

Всего по состоянию на 10:00 16 августа в ВСУ болеет COVID-19 429 человек. Всего за период пандемии выздоровели 767 человека, летальных случаев – 6. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 733 человека.