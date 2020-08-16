События

10:14 16.08.2020

Южная Корея и США перенесли начало совместных военных учений на два дня из-за коронавируса

1 мин читать
Южная Корея и США перенесли начало совместных военных учений на два дня из-за коронавируса

Южная Корея и США договорились перенести начало совместных военных учений с воскресенья на вторник, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на информацию Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) южнокорейских ВС.

Причиной стало то, что у одного из южнокорейских офицеров, который должен принимать в них участие, тест на коронавирус показал положительный результат.

Традиционно совместные учения РК-США учения находятся под пристальным наблюдением со стороны Северной Кореи, которая называет их "репетицией войны". Число их в последнее время было сокращено, чтобы стимулировать Пхеньян на отказ от своей ракетно-ядерной программы в результате переговоров с Вашингтоном, пишет агентство.

Программа нынешних учений, проведение которых спланировано до 28 августа, будет сосредоточена на "комбинированной оборонительной позиции", в то время как отработка вопросов перехода оперативного управления на случай войны на Корейском полуострове будут проведена лишь "частично", говорится в заявлении ОКНШ.

Теги: #южкорея #сша #учения #отсрочка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:53 16.08.2020
США могут пойти на заключение нового ядерного соглашения сначала с Россией - спецпредставитель Трампа

США могут пойти на заключение нового ядерного соглашения сначала с Россией - спецпредставитель Трампа

07:02 16.08.2020
В США скончался младший брат президента Трампа

В США скончался младший брат президента Трампа

02:13 16.08.2020
Трамп обещает подумать о помиловании Сноудена

Трамп обещает подумать о помиловании Сноудена

14:19 15.08.2020
Посольство США в Украине передало полиции, пограничникам и таможенной службе средства защиты от коронавируса на $250 тыс.

Посольство США в Украине передало полиции, пограничникам и таможенной службе средства защиты от коронавируса на $250 тыс.

08:01 15.08.2020
Трамп подписал новый указ, касающийся действия в США китайского приложения TikTok

Трамп подписал новый указ, касающийся действия в США китайского приложения TikTok

03:56 15.08.2020
Помпео обсудит в Варшаве усиление сотрудничества в сфере обороны

Помпео обсудит в Варшаве усиление сотрудничества в сфере обороны

16:27 14.08.2020
Рост розничных продаж в США в июле оказался ниже прогнозов

Рост розничных продаж в США в июле оказался ниже прогнозов

16:25 14.08.2020
Рост промпроизводства в США в июле составил 3%, совпал с прогнозом

Рост промпроизводства в США в июле составил 3%, совпал с прогнозом

15:31 14.08.2020
Еврокомиссия подтверждает несогласие с санкциями США в связи с "Северным потоком 2"

Еврокомиссия подтверждает несогласие с санкциями США в связи с "Северным потоком 2"

09:36 14.08.2020
Daimler заплатит более $2 млрд в США для урегулирования претензий в манипулировании данными о выбросах

Daimler заплатит более $2 млрд в США для урегулирования претензий в манипулировании данными о выбросах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Цепкало в Беларуси стал фигурантом уголовного дела, объявлен в розыск

США могут пойти на заключение нового ядерного соглашения сначала с Россией - спецпредставитель Трампа

В Киеве за минувшие сутки Covid-19 выявлен у 146 человек, среди них 11 детей - Кличко

В Украине за сутки выявлено 1 637 новых случаев заражения Сovid-19, общее число инфицированных составило 91356 человек

Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе в субботу не нарушали – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Экс-замглавы КГБ РБ осуждает насилие в Беларуси и предлагает экстренно собрать парламент

Цепкало в Беларуси стал фигурантом уголовного дела, объявлен в розыск

Вероника Цепкало с детьми переехала в Украину

В ВСУ за сутки подтвердили 33 новых случая COVID-19 – командование Медсил

На западе Грузии произошло землетрясение, информации о пострадавших нет

ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины

В Киеве за минувшие сутки Covid-19 выявлен у 146 человек, среди них 11 детей - Кличко

В Украине за сутки выявлено 1 637 новых случаев заражения Сovid-19, общее число инфицированных составило 91356 человек

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 21,4 млн, число жертв 770 тыс. - университет Хопкинса

Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе в субботу не нарушали – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА