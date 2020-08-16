Южная Корея и США перенесли начало совместных военных учений на два дня из-за коронавируса

Южная Корея и США договорились перенести начало совместных военных учений с воскресенья на вторник, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на информацию Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) южнокорейских ВС.

Причиной стало то, что у одного из южнокорейских офицеров, который должен принимать в них участие, тест на коронавирус показал положительный результат.

Традиционно совместные учения РК-США учения находятся под пристальным наблюдением со стороны Северной Кореи, которая называет их "репетицией войны". Число их в последнее время было сокращено, чтобы стимулировать Пхеньян на отказ от своей ракетно-ядерной программы в результате переговоров с Вашингтоном, пишет агентство.

Программа нынешних учений, проведение которых спланировано до 28 августа, будет сосредоточена на "комбинированной оборонительной позиции", в то время как отработка вопросов перехода оперативного управления на случай войны на Корейском полуострове будут проведена лишь "частично", говорится в заявлении ОКНШ.