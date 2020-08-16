События

09:52 16.08.2020

На западе Грузии произошло землетрясение, информации о пострадавших нет

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На западе Грузии произошло землетрясение, информации о пострадавших нет

Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в ночь на воскресенье на западе Грузии в регионе Имерети, сообщил грузинский национальный центр сейсмического мониторинга.

По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 02:31 по тбилисскому времени в 165 км от Тбилиси, в 1 км к востоку от города Ткибули, близ села Мухура.

Гипоцентр землетрясения находился на глубине 11 км.

Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Теги: #грузия #землетрясение
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