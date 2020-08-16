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09:22 16.08.2020

В Украине за сутки выявлено 1 637 новых случаев заражения Сovid-19, общее число инфицированных составило 91356 человек

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В Украине за сутки выявлено 1 637 новых случаев заражения Сovid-19, общее число инфицированных составило 91356 человек

В Украине по состоянию на утро воскресенья выявлено 1637 заболевших за сутки Covid-19. При этом 392 человека выздоровели, 33 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 15 августа, сообщалось о 1847 новых заразившихся за сутки, 13 августа – о 1732 инфицированных.

Количество инфицированных составило на утро воскресенья 91356 человек, выздоровевших – 47 822, умерли с начала пандемии от Covid-19 2068 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 41 466 человек.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (228) и в Черновицкой области (183).

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 1826 подозрений на заболевание Covid-19.

В Украине за сутки выявлено 1 637 новых случаев заражения Сovid-19, общее число инфицированных составило 91356 человек – СНБО

Киев. 16 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – В Украине по состоянию на утро воскресенья выявлено 1637 заболевших за сутки Covid-19. При этом 392 человека выздоровели, 33 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 15 августа, сообщалось о 1847 новых заразившихся за сутки, 13 августа – о 1732 инфицированных.

Количество инфицированных составило на утро воскресенья 91356 человек, выздоровевших – 47 822, умерли с начала пандемии от Covid-19 2068 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 41 466 человек.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (228) и в Черновицкой области (183).

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 1826 подозрений на заболевание Covid-19.

Теги: #снбо #коронавирус
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