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08:41 16.08.2020

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 21,4 млн, число жертв 770 тыс. - университет Хопкинса

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Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 21,4 млн, число жертв 770 тыс. - университет Хопкинса

С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 воскресенья достигло 21 млн 459 тыс. 699, увеличившись за сутки на 376 тыс. 601, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире составило 771 тыс. 63, против 764 тыс. 683 по состоянию на утро субботы.

В Соединенных Штатах по состоянию на 08:00 воскресенья суммарно выявлено 5 млн 361 тыс. 165 заболевших, рост за сутки - 48 тыс. 701, скончался 169 тыс. 481, что на 1 тыс. 52 человека больше, чем на утро субботы, излечились 1,8 млн.

В Бразилии число инфицированных достигло 3 млн 317 тыс. 96, что на 90 тыс. 653 превысило показатель утра субботы, скончались 107 тыс. 232 человека, рост за сутки на 1 тыс. 742, вылечены 2,6 млн.

На третьем месте по количеству больных остается Индия. За минувшие сутки число заразившихся достигло 2 млн 589 тыс. 952, число летальных исходов - 49 тыс. 980, поправились 1,86 млн.

По числу умерших на третьем месте стоит Мексика, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 56 тыс. 543 человека, заразились 517 тыс. 714.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты составил 98,7. В США на 1 млн населения скончался 521 человек, Бразилии - 504, Индии - 36, Мексике - 438.

Теги: #данные #коронавирус #мир
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