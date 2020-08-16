События

07:12 16.08.2020

Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе в субботу не нарушали – штаб ООС

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Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе в субботу не нарушали – штаб ООС

В субботу российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"15 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил и в дальнейшем соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия с вражеской стороны", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

В штабе ООС отметили, что украинские военнослужащие полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 16 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - подытожили в штабе ООС.

 

Теги: #оос #сводка #украина
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