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05:33 16.08.2020

В Китае за сутки выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

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В Китае за сутки выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

За истекшие сутки в Китае выявлено 35 новых инфицированных COVID-19: 19 больных в активной форме и 16 бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Внутри страны зафиксированы четыре активных случая, все - в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Еще 15 активных и 11 бессимптомных были "импортированы".

Летальных исходов нет.

За предыдущие сутки было выявлено 42 новых случая заражения: 22 активных и 20 бессимптомных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрировано 84 тыс. 827 активных случаев заражения, из которых 2 тыс. 278 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны за сутки подтверждено 47 новых случаев заболевания: 46 - в Гонконге, один - на Тайване . С начала пандемии трех районах зарегистрировано 4 тыс. 934 больных с коронавирусом: в Гонконге - 4 тыс. 406 (69 случаев смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 482 (семь случаев смерти).

Теги: #коронавирус #китай #ситуация
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