События

04:30 16.08.2020

Экс-нардеп Фирсов решил баллотироваться в меры Киева

1 мин читать
Экс-нардеп Фирсов решил баллотироваться в меры Киева

Бывший народный депутат и экс-председатель Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов примет участие в выборах столичного мэра.

"Сегодня экоактивисты Киева приняли решение участвовать в местных выборах и идти в Киевсовет своей командой, а я буду баллотироваться на должность городского головы. Для этого мы объединились в партию "Экологическая Альтернатива"", - написал Фирсов на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Фирсов отметил, что пройти в Киевсовет будет непросто.

"Экологическая Альтернатива" - это не очередной одноразовый проект под выборы и не имитация. В нашей команде действительно настоящие экологи и активисты, люди, хорошо узнаваемые и авторитетные в своей среде. И мы рассчитываем достичь результата не за счет вала рекламы, а за счет работы с людьми. Каждый из нас готов идти к киевлянам, встречаться и объяснять наши цели и задачи", - подытожил Фирсов.

Теги: #киев #нардеп #украина #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:15 16.08.2020
В Киевской области полиция разоблачила женщину в создании и распространении порнографического контента

В Киевской области полиция разоблачила женщину в создании и распространении порнографического контента

21:45 15.08.2020
Украина в целом  разделяет позицию Евросоюза относительно выборов в Беларуси – МИД (обновленная версия)

Украина в целом  разделяет позицию Евросоюза относительно выборов в Беларуси – МИД (обновленная версия)

21:01 15.08.2020
Экономика Украины начала восстанавливаться в третьем квартале – Шмыгаль

Экономика Украины начала восстанавливаться в третьем квартале – Шмыгаль

19:21 15.08.2020
Украинских журналистов, задержанных в Минске эвакуировали в Украину – Кулеба

Украинских журналистов, задержанных в Минске эвакуировали в Украину – Кулеба

15:32 15.08.2020
"Самопомич" будет участвовать в местных выборах

"Самопомич" будет участвовать в местных выборах

14:47 15.08.2020
Тимошенко считает объявление новых выборов единственным правильным решением для Беларуси

Тимошенко считает объявление новых выборов единственным правильным решением для Беларуси

13:58 15.08.2020
Активисты с помощью воздушных шаров запустили флаг Украины в небо над временно оккупированным Крымом – Балух

Активисты с помощью воздушных шаров запустили флаг Украины в небо над временно оккупированным Крымом – Балух

12:12 15.08.2020
Лукашенко заявил о появлении элементов внешнего вмешательства в события в Беларуси

Лукашенко заявил о появлении элементов внешнего вмешательства в события в Беларуси

10:49 15.08.2020
Количество больных COVID-19 выросло в 20 областях Украины и в Киеве

Количество больных COVID-19 выросло в 20 областях Украины и в Киеве

10:43 15.08.2020
Премьер-министры стран Балтии призвали провести в Беларуси новые президентские выборы

Премьер-министры стран Балтии призвали провести в Беларуси новые президентские выборы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина в целом  разделяет позицию Евросоюза относительно выборов в Беларуси – МИД (обновленная версия)

С 1 сентября школы в Украине будут работать в штатном режиме, за исключением "красных" зон эпидопасности – Степанов

Количество больных COVID-19 выросло в 20 областях Украины и в Киеве

В Украине за сутки выявлено 1 847 новых случая заражения covid-19, 633 выздоровевших, 33 новых жертв вируса

Доказательства участия "вагнеровцев" в боевых действиях на востоке Украины изложены в отправленном украинской стороной запросе в Минск

ПОСЛЕДНЕЕ

В Китае за сутки выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

Израильские средства ПРО перехватили две ракеты, пущенные из сектора Газа – военные

Посол Беларуси в Словакии выступил в поддержку протестующих

Трамп обещает подумать о помиловании Сноудена

"Белая Русь" собралась провести митинг за Лукашенко, СМИ сообщают о принуждениях к участию

Угрозы санкций не остановят поиск Турцией энергоресурсов в Восточном Средиземноморье – Эрдоган

Глава МИД Канады обсудил ситуацию в Беларуси с литовским коллегой и с Тихановской

Лукашенко поручил перебросить бригаду десантников из Витебска в Гродно

Забастовки на предприятиях - это "нож в спину", бастующих нужно увольнять, заявил Лукашенко

Лукашенко заявил, что Путин обещал оказать в случае запроса всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА