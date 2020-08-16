Экс-нардеп Фирсов решил баллотироваться в меры Киева

Бывший народный депутат и экс-председатель Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов примет участие в выборах столичного мэра.

"Сегодня экоактивисты Киева приняли решение участвовать в местных выборах и идти в Киевсовет своей командой, а я буду баллотироваться на должность городского головы. Для этого мы объединились в партию "Экологическая Альтернатива"", - написал Фирсов на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Фирсов отметил, что пройти в Киевсовет будет непросто.

"Экологическая Альтернатива" - это не очередной одноразовый проект под выборы и не имитация. В нашей команде действительно настоящие экологи и активисты, люди, хорошо узнаваемые и авторитетные в своей среде. И мы рассчитываем достичь результата не за счет вала рекламы, а за счет работы с людьми. Каждый из нас готов идти к киевлянам, встречаться и объяснять наши цели и задачи", - подытожил Фирсов.