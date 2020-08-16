События

02:15 16.08.2020

В Киевской области полиция разоблачила женщину в создании и распространении порнографического контента

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В Киевской области полиция разоблачила женщину в создании и распространении порнографического контента

 Жительница города Буча Киевской области создала частный канал в одном из мессенджеров сети Интернет, где "по заказу" пользователей сбывала и распространяла контент порнографического характера, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"После поступления оплаты на карту женщина посылала частным сообщением фото и видеозапись порнографического характера пользователям канала", - говорится в сообщении, на сайте Нацполиции в субботу.

В течение трех месяцев правоохранители документировали противоправную деятельность 32-летней злоумышленницы. Во время проведения санкционированного обыска у подозреваемой изъяли компьютерную технику, банковские карточки, деньги и другие предметы преступной деятельности, которые использовались для снятия фото и видео роликов порнографического характера.

"Сейчас женщине готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины", - подытожили в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Теги: #киевская #порнография #украина
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