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02:13 16.08.2020

Трамп обещает подумать о помиловании Сноудена

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Трамп обещает подумать о помиловании Сноудена

США-ТРАМП-СНОУДЕН

 

 

 

Вашингтон. 16 августа. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что готов подумать о том, чтобы помиловать Эдварда Сноудена и дать ему возможность вернуться на родину.

"Я не очень хорошо знаю эту историю, но подумаю об этом", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, готов ли он помиловать находящегося в РФ бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности США.

"Возможно, мне нужно будет начать разбираться с этим вопросом", - добавил Трамп.

В 2013 году Сноуден передал СМИ данные о программах американских спецслужб о слежке по всему миру. Публикации по этой теме вызвали широкий резонанс. На родине ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. Сноуден сначала бежал из США в Гонконг, а затем - в РФ.

Теги: #сша #трамп #сноуден
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