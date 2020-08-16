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01:16 16.08.2020

"Белая Русь" собралась провести митинг за Лукашенко, СМИ сообщают о принуждениях к участию

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"Белая Русь" собралась провести митинг за Лукашенко, СМИ сообщают о принуждениях к участию

Провластная общественная организация "Белая Русь" сообщила о планах провести митинг, на котором будут люди "поддерживающие государственный курс" в Беларуси.

"Завтра пройдёт митинг Солидарности. Сугубо мирный. На нем соберутся силы, поддерживающие государственный курс. На митинге соберутся все те, кому дорога Родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря. В общем, с нами - вся конструктивная Беларусь", - говорится в Facebook организации.

Вместе с тем, СМИ сообщают, что участвовать в митинге заставляют работников бюджетных организаций.

Так, по информации белорусского портала tut.by, читатели из разных регионов сообщают, что их принуждают ехать в столицу. "Некоторым удается отказаться по тем или иным причинам, а некоторым - нет, потому что грозят увольнением. Люди опасаются, что могут быть совершены провокации", - пишет портал.

Теги: #митинг #власть #беларусь
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