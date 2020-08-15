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21:01 15.08.2020

Экономика Украины начала восстанавливаться в третьем квартале – Шмыгаль

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Экономика Украины начала восстанавливаться в третьем квартале – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что украинская экономика начала восстанавливаться в третьем квартале.

"В третьем квартале экономика Украины начала восстанавливаться. На это, помимо восстановления потребления, положительно повлиял сбор урожая, который фактически перенесен со второго квартала на третий из-за погодных условий. Также, согласно прогнозам Минэкономики, в последующие 3 года ВВП будет расти в среднем более чем на 4% ежегодно", - написал Шмыгаль на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Премьер-министр Украины отметил, что ситуация с коронавирусом - это не только серьезный удар по медицинским системах разных  стран.

"Это также одна из крупнейших экономических рецессий за последние 70 лет. Практически все мировые экономики показали стремительный уровень падения ВВП во втором квартале", - подытожил Шмыгаль.

Теги: #премьер #украина #экономика
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