Украинских журналистов, задержанных в Минске эвакуировали в Украину – Кулеба

Украинских журналистов, задержанных в Минске эвакуировали в Украину, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Константин Реуцкий и Евгений Васильев только пересекли границу. Они уже в Украине, а значит, дома. Спасибо команде посольства Украины в Беларуси, которая успешно решила ряд вопросов и обеспечила логистику", - говорится в сообщении, в официальном аккаунте Кулебы в Твиттере в субботу.

Как сообщалось ранее, в Минске были задержаны волонтеры благотворительной организации "Восток SOS" Константин Реуцкий та Евгений Васильев. Позднее в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о задержании двух граждан Украины.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина обращается к властям Республики Беларусь с требованием как можно скорее освободить незаконно задержанных в Минске украинских правозащитников и журналистов.

Позже уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о четверых задержанных в Беларуси гражданах Украины: Евгений Васильев, Константин Реуцкий, Оксана Алешина и ещё один мужчина, чье имя не разглашалось.

Утром 14 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что были освобождены Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина. Позже стало известно, что ещё один из задержанных сможет вернуться домой после того, как оплатит штраф.