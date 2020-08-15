События

18:36 15.08.2020

За сутки в Таджикистане выявлено 40 случаев заражения коронавирусом, один человек скончался

1 мин читать
За сутки в Таджикистане выявлено 40 случаев заражения коронавирусом, один человек скончался

Медики в Таджикистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 40 человек, общее число случаев заражения COVID-19 в стране достигло 8 029 случаев, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.

Днем ранее сообщалось о 39 выявленных заражений за сутки. Число излечившихся за сутки увеличилось на 38 человек, с начала пандемии выздоровели 6 815, или 84,9% больных.

За прошедшие сутки зарегистрирован один летальный исход от последствий болезни, с начала пандемии жертвами коронавируса в стране стали 64 человека.

Впервые власти Таджикистана подтвердили факты заражения коронавирусной инфекцией 30 апреля.

Теги: #таджикистан #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:19 15.08.2020
Посольство США в Украине передало полиции, пограничникам и таможенной службе средства защиты от коронавируса на $250 тыс.

Посольство США в Украине передало полиции, пограничникам и таможенной службе средства защиты от коронавируса на $250 тыс.

12:48 15.08.2020
В ВСУ за сутки подтвердили 35 новых случаев COVID-19

В ВСУ за сутки подтвердили 35 новых случаев COVID-19

12:00 15.08.2020
С 1 сентября школы в Украине будут работать в штатном режиме, за исключением "красных" зон эпидопасности – Степанов

С 1 сентября школы в Украине будут работать в штатном режиме, за исключением "красных" зон эпидопасности – Степанов

11:57 15.08.2020
В общежитии Запорожского медуниверситета Covid-19 подтвержден у 29 иностранных студентов

В общежитии Запорожского медуниверситета Covid-19 подтвержден у 29 иностранных студентов

11:57 15.08.2020
В Украине за четыре месяца количество тестирований на коронавирус методом ПЦР в сутки выросло в 100 раз – Степанов

В Украине за четыре месяца количество тестирований на коронавирус методом ПЦР в сутки выросло в 100 раз – Степанов

10:49 15.08.2020
Количество больных COVID-19 выросло в 20 областях Украины и в Киеве

Количество больных COVID-19 выросло в 20 областях Украины и в Киеве

09:36 15.08.2020
В Киеве за минувшие сутки Covid-19 выявлен 232 человек, среди них 16 детей и пять медработников

В Киеве за минувшие сутки Covid-19 выявлен 232 человек, среди них 16 детей и пять медработников

09:36 15.08.2020
В Украине за сутки выявлено 1 847 новых случая заражения covid-19, 633 выздоровевших, 33 новых жертв вируса

В Украине за сутки выявлено 1 847 новых случая заражения covid-19, 633 выздоровевших, 33 новых жертв вируса

08:17 15.08.2020
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 21 млн, число жертв - 764 тыс.

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 21 млн, число жертв - 764 тыс.

07:40 15.08.2020
Ситуация с коронавирусом на Буковине под угрозою

Ситуация с коронавирусом на Буковине под угрозою

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

С 1 сентября школы в Украине будут работать в штатном режиме, за исключением "красных" зон эпидопасности – Степанов

Количество больных COVID-19 выросло в 20 областях Украины и в Киеве

В Украине за сутки выявлено 1 847 новых случая заражения covid-19, 633 выздоровевших, 33 новых жертв вируса

Доказательства участия "вагнеровцев" в боевых действиях на востоке Украины изложены в отправленном украинской стороной запросе в Минск

Возвращение Беларусью "вагнеровцев" в Россию является недружественным шагом

ПОСЛЕДНЕЕ

С начала суток в зоне проведения ООС сохраняется режим тишины

Для нелегальной переправки сигарет за границу в Закарпатской области планировали использовать катапульту

Активисты с помощью воздушных шаров запустили флаг Украины в небо над временно оккупированным Крымом – Балух

В Минске прощаются с погибшим во время протестов Александром Тарайковским, на месте гибели собрались несколько тысяч человек

В зоне проведения ООС на Донбассе с начала суток соблюдается режим тишины

Житель Харьковщины "заминировал" отделение Пенсионного фонда из-за конфликта с сотрудниками учреждения - полиция

В ближайшие дни кратковременные дожди с грозами ожидаются лишь в Карпатском регионе

Венедиктова подписала представление в ВСП о временном отстранении Вовка с поста главы ОАСК

Трамп подписал новый указ, касающийся действия в США китайского приложения TikTok

Четырежды российские наемники нарушили режим прекращения огня на Донбассе в субботу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА