События

17:40 15.08.2020

С начала суток в зоне проведения ООС сохраняется режим тишины

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С начала суток в зоне проведения ООС сохраняется режим тишины

С начала текущих суток, 15 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня, сообщает штаб ООС.

"С начала текущих суток в полосах ответственности наших боевых бригад в районе выполнения задач, нарушений со стороны противника не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдалась тишина", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Отмечается, что это уже 20 сутки подряд без потерь и раненых.

Теги: #оос
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