С начала суток в зоне проведения ООС сохраняется режим тишины

С начала текущих суток, 15 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня, сообщает штаб ООС.

"С начала текущих суток в полосах ответственности наших боевых бригад в районе выполнения задач, нарушений со стороны противника не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдалась тишина", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Отмечается, что это уже 20 сутки подряд без потерь и раненых.