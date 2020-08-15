События

13:58 15.08.2020

В Минске прощаются с погибшим во время протестов Александром Тарайковским, на месте гибели собрались несколько тысяч человек

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В Минске прощаются с погибшим во время протестов Александром Тарайковским, на месте гибели собрались несколько тысяч человек

В Минске проходит прощание с погибшим во время акции протеста 10 августа Александром Тарайковским, сообщает издание TUT.BY.

Как сообщается, несколько тысяч человек собрались на месте гибели Тарайковского на Пушкинской. На ул. Ольшевского, где в ритуальном зале проходит церемония прощания, также собрались около 500 человек, которые выстроились по обе стороны улицы с цветами и бело-красно-белыми флагами.

Причиной смерти Тарайковского указывается открытая рана грудной клетки и массивная потеря крови. Министерство внутренних дел Беларуси заявляло, что он пытался бросить неизвестное взрывное устройство в силовиков, однако оно сдетонировало у него в руке. В то же время очевидцы сообщают, что в руках у погибшего ничего не взрывалось.

Тарайковскому было 34 года, у него осталась жена и трехлетняя дочь. В помощь семье собираются пожерствования.

Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. В соответствии с официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Задержано около 7 тыс. человек. С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Теги: #протест #минск #беларусь
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