В ВСУ за сутки подтвердили 35 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки среди в Вооруженных силах Украины подтвердили 35 новых случаев коронавирусного заболевания, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

"Из них в учреждениях здравоохранения находится 4 человека (Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - указывается в сообщении.

Ещё 31 человек на лечении дома, под контролем медицинской службы: 14 военнослужащих и 3 работника ВСУ во Львовской области, один военнослужащий в Киевской области, 2 военнослужащих в Ивано-Франковской области, 4 военнослужащих в Винницкой области, 3 военнослужащих в Одесской области, а также 2 военнослужащих и 2 работника ВСУ в Ровенской области.

Всего по сотсоянию на 10:00 15 августа в ВСУ болеет COVID-19 401 человек. Всего за период пандемии выздоровели 762 человека, летальных случаев – 6. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 713 человек.