Житель Харьковщины "заминировал" отделение Пенсионного фонда из-за конфликта с сотрудниками учреждения - полиция

Полиция установила личность анонима, "заминировавшего" в пятницу,14 августа, Золочевское районное отделение Пенсионного фонда Харьковской области.

"Им оказался 60-летний житель села Александровка... Как выяснилось, у мужчины возник конфликт с работниками учреждения, и он решил их проучить", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В пятницу днем, 14 августа, в районное отделение Пенсионного фонда позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что здание заминировано. Полицейские эвакуировали 15 человек и осмотрели 438 квадратных метров здания и 1905 квадратных метров прилегающей территории, но взрывчатки не нашли.

По данному факту было возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Спустя несколько часов после происшествия сотрудники Золочевского отделения полиции установили личность лжеминера.

Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.