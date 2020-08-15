События

12:00 15.08.2020

Житель Харьковщины "заминировал" отделение Пенсионного фонда из-за конфликта с сотрудниками учреждения - полиция

1 мин читать
Житель Харьковщины "заминировал" отделение Пенсионного фонда из-за конфликта с сотрудниками учреждения - полиция

Полиция установила личность анонима, "заминировавшего" в пятницу,14 августа, Золочевское районное отделение Пенсионного фонда Харьковской области.

"Им оказался 60-летний житель села Александровка... Как выяснилось, у мужчины возник конфликт с работниками учреждения, и он решил их проучить", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В пятницу днем, 14 августа, в районное отделение Пенсионного фонда позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что здание заминировано. Полицейские эвакуировали 15 человек и осмотрели 438 квадратных метров здания и 1905 квадратных метров прилегающей территории, но взрывчатки не нашли.

По данному факту было возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Спустя несколько часов после происшествия сотрудники Золочевского отделения полиции установили личность лжеминера.

Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

Теги: #минирование #полиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:42 15.08.2020
На Харьковщине изъята крупная партия контрафактного алкоголя и сигарет

На Харьковщине изъята крупная партия контрафактного алкоголя и сигарет

14:19 12.08.2020
В Харькове возле многоэтажки нашли коробку с корпусом ручной гранаты – полиция

В Харькове возле многоэтажки нашли коробку с корпусом ручной гранаты – полиция

13:28 11.08.2020
В Николаевской области местный житель угнал грузовик с 30 бочками меда

В Николаевской области местный житель угнал грузовик с 30 бочками меда

13:22 11.08.2020
В Киеве подожгли "Теслу" Богдана, полиция начала расследование

В Киеве подожгли "Теслу" Богдана, полиция начала расследование

21:37 10.08.2020
За нарушение правопорядка у посольства Беларуси в Киеве на пятерых человек составлены административные протоколы – полиция

За нарушение правопорядка у посольства Беларуси в Киеве на пятерых человек составлены административные протоколы – полиция

18:53 10.08.2020
Экс-политзаключенный Кольченко задержан под посольством Беларуси в Киеве

Экс-политзаключенный Кольченко задержан под посольством Беларуси в Киеве

17:17 10.08.2020
В Киевской области задержали подростка, который задушил 12-летнуюю девочку

В Киевской области задержали подростка, который задушил 12-летнуюю девочку

13:18 09.08.2020
Информация о подозрительном предмете на ул.Кирпы в Киеве не подтвердилась

Информация о подозрительном предмете на ул.Кирпы в Киеве не подтвердилась

12:10 09.08.2020
В Киеве ограничено движение на ул.Кирпы из-за сообщения о подозрительном предмете, на месте работают взрывотехники

В Киеве ограничено движение на ул.Кирпы из-за сообщения о подозрительном предмете, на месте работают взрывотехники

11:30 09.08.2020
В Киеве на Печерске правоохранители обезвредили взрывное устройство

В Киеве на Печерске правоохранители обезвредили взрывное устройство

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

С 1 сентября школы в Украине будут работать в штатном режиме, за исключением "красных" зон эпидопасности – Степанов

Количество больных COVID-19 выросло в 20 областях Украины и в Киеве

В Украине за сутки выявлено 1 847 новых случая заражения covid-19, 633 выздоровевших, 33 новых жертв вируса

Доказательства участия "вагнеровцев" в боевых действиях на востоке Украины изложены в отправленном украинской стороной запросе в Минск

Возвращение Беларусью "вагнеровцев" в Россию является недружественным шагом

ПОСЛЕДНЕЕ

В зоне проведения ООС на Донбассе с начала суток соблюдается режим тишины

В ВСУ за сутки подтвердили 35 новых случаев COVID-19

С 1 сентября школы в Украине будут работать в штатном режиме, за исключением "красных" зон эпидопасности – Степанов

В общежитии Запорожского медуниверситета Covid-19 подтвержден у 29 иностранных студентов

В Украине за четыре месяца количество тестирований на коронавирус методом ПЦР в сутки выросло в 100 раз – Степанов

В ближайшие дни кратковременные дожди с грозами ожидаются лишь в Карпатском регионе

Венедиктова подписала представление в ВСП о временном отстранении Вовка с поста главы ОАСК

Количество больных COVID-19 выросло в 20 областях Украины и в Киеве

В Киеве за минувшие сутки Covid-19 выявлен 232 человек, среди них 16 детей и пять медработников

В Украине за сутки выявлено 1 847 новых случая заражения covid-19, 633 выздоровевших, 33 новых жертв вируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА