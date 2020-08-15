С 1 сентября школы в Украине будут работать в штатном режиме, за исключением "красных" зон эпидопасности – Степанов

Школы в Украине в новом учебном году будут работать в соответствии с действующими правилами адаптивного карантина, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Хочу напомнить: школы не будут работать исключительно в тех городах или районах, где будет установлен красный уровень эпидемической опасности", - подчеркнул он на брифинге в субботу.

"Во всех остальных - зеленом, желтом и оранжевом - соответственно, они будут работать в обычном режиме с четким соблюдением тех правил, и это обязательно, которые приняты для процесса обучения в школах. Это и использование масок, и некоторые ограничения, которые вводятся правилами. И хочу ещё раз напомнить, что все эти правила - их надо соблюдать ради здоровья наших детей", - добавил министр.

Как сообщалось, "красный" уровень устанавливается, если за 14 дней в областном центре, районе или городе областного значения с населением менее 70 тыс. чел. фиксируется более 240 случаев заболевания на 100 тыс. населения, или в другой административно-территориальной единице – более 160 случаев на 100 тыс. населения.

С понеделиника, 17 августа, сроком на 14 дней "красный" уровень эпидопасности устанавливается для городов Самбор (Львовская обл.), Беляевка (Одесская обл.), Дубно (Ривненская обл.) и районов Городенковского и Косовского (Ивано-Франковская обл.), Костопольского и Ривненского (Ривненская обл.), Кицманского (Черновицкая обл.)