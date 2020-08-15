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11:57 15.08.2020

В общежитии Запорожского медуниверситета Covid-19 подтвержден у 29 иностранных студентов

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В общежитии Запорожского медуниверситета Covid-19 подтвержден у 29 иностранных студентов

В общежитии Запорожского государственного медицинского университета (ЗГМУ) у 29 иностранных студентов выявлен Covid-19 - сообщил Запорожский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

По данным ведомства, массовая вспышка коронавирусной инфекции произошла среди студентов иностранного факультета ЗГМУ, проживающих в общежитии вуза.

Первый случай заболевания зафиксирован 11 августа у студента 2 курса иностранного факультета ЗГМУ. Затем положительный результат на Covid-19 получен в ходе тестирование его соседа по комнате в студенческом общежитии .

Заболевшие были госпитализированы в областную инфекционную клиническую больницу.

Медработники обследовали 72 контактных студентов иностранного факультета ЗГМУ. По состоянию на 8:00 15 августа Covid-19 выявлен у 29 человек. Из них 25 человек с легким течением заболевания госпитализированы в запорожскую городскую больницу №7, еще 4 человека с заболеванием средней степени тяжести госпитализированы в областную инфекционную больницу.

По данным Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины, на утро 15 августа в регионе зафиксировано 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в Запорожской области 1069 подтвержденных случаев инфицирования Covid-19.

Теги: #запорожская_область #коронавирус
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