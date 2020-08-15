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11:57 15.08.2020

В Украине за четыре месяца количество тестирований на коронавирус методом ПЦР в сутки выросло в 100 раз – Степанов

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В Украине за четыре месяца количество тестирований на коронавирус методом ПЦР в сутки выросло в 100 раз – Степанов

В Украине с первой недели апреля количество тестирований методом ПЦР на коронавирусную инфекцию, проводимых в сутки, выросло в 100 раз, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Вы видите, как мы увеличили количество тестирований. Если сравнить с первой неделей апреля, например, то у нас количество тестирований увеличено в 100 раз. За четыре месяца мы его увеличили в 100 раз. Если было 200 тестирований на день, то сейчас это 20 тысяч тестирований за сутки, более 20 тысяч мы делаем, вот как сегодняшний пример - 20 979 исследований. Это только методом ПЦР", - рассказал он на брифинге в субботу.

Кроме того, уточнил министр, за минувшие сутки в Украине было проведено 18 210 исследований методом ИФА.

"Мы тестируем в полном объеме всех людей, которые обращаются с симптомами коронавирусной болезни. Все люди, у которых есть симптомы коронавирусной болезни, обращаются, и они должны быть протестированы. Обращаться нужно обязательно через семейного врача. Если нет семейного врача - тогда звонить или в экстренную медицинскую помощь, или на горячую линию, где вам скажут, каким образом к вам будет направлена бригада для того, чтобы вам сделали соответствующий тест ПЦР. Ещё раз хочу напомнить, если у вас есть симптомы коронавирусной болезни, не нужно сразу ехать, очень часто через весь город, в лабораторию. Нужно обратиться именно к семейному врачу, чтобы была отправлена соответствующая бригада, и вам был сделан тест", - подчеркнул Степанов.

Кроме того, проводится тестирование всех контактных лиц заболевших людей, а также группы риска.

"Мы тестируем с определенной периодичностью медицинских сотрудников, сотрудников Национальной гвардии, Национальной полиции, Госпогранслужбы. Также тестирование должны проходить люди, которые идут на госпитализацию", - рассказал министр.

"То есть мы охватили максимально возможное количество людей, которым необходимо проводить тестирование в условиях пандемии", - отметил он.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро субботы, 15 августа, зафиксирован очередной антирекорд заболевших за сутки Covid-19: 1 847 новых случаев заражения. При этом 633 человек выздоровели, 33 ранее заболевших умерли.

Теги: #коронавирус #степанов
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