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11:27 15.08.2020

Венедиктова подписала представление в ВСП о временном отстранении Вовка с поста главы ОАСК

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Венедиктова подписала представление в ВСП о временном отстранении Вовка с поста главы ОАСК

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала представление в Высший совет правосудия (ВСП) о временном отстранении с поста главы Окружного админсуда Киева (ОАСК) Павла Вовка и других судей ОАСК, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что представление подписано 14 августа, при этом "генпрокурор не подписывала ходатайства о разрешении на задержание и взятие под стражу Вовка и других судей ОАСК".

В свою очередь Вовк так прокомментировал эту информацию на своей странице в соцсети Фейсбук: "Если это правда, то это очень хорошая новость".

"В НАБУ очень хотели, чтобы прокурор подписала представление – прокурор подписала. Это, на самом деле, никак не повлияет на расследование, но, как минимум, они перестанут лить грязь на генпрокурора и на президента. А члены ВСП теперь примут свое решение", - написал глава ОАСК.

17 июля НАБУ сообщило о вручении подозрения Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Кроме того, отмечалось, что "продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам".

Главе ОАСК инкриминируется ч.3 ст.27, ст.351-2 (организация препятствование деятельности ВСП, ВККСУ), ч.3 ст.27 ч.2 ст.375 (организация вынесения судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч.2 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суду с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

Позже НАБУ обнародовало видеосюжет, в котором идет речь, в частности, о пяти эпизодах задокументированной противоправной деятельности судей ОАСК и других судов. 21 июля был обнародован ещё один сюжет, в который вошли материалы о намеренном препятствовании главой ОАСК проведению конкурса на должность главы ГСА.

Теги: #кадры #всп #венедиктова #оаск #вовк
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