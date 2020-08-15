В Киеве за минувшие сутки Covid-19 выявлен 232 человек, среди них 16 детей и пять медработников

За минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 232 жителей Киева, 16 из них – дети, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях.

Днем ранее сообщалось о 158 новых случаях инфицирования.

За минувшие сутки один человек в Киеве умер от Covid-19. Всего в городе коронавирус унес жизни 151 человека.

В настоящее время в столице уже 10392 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

За минувшие сутки заболели: 122 женщины в возрасте от 20 до 89 лет; 94 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет; 6 девочек от 3 до 15 лет и 10 мальчиков от 8 до 17 лет.

Кроме того, заболели 5 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

За прошедшие сутки выздоровели 57 человек. Всего коронавирус преодолели 3373 жителя Киева.

Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 40, в Днепровском – 34, в Дарницком районе - 33 случая.

"Киев уже находится в желтой зоне эпидемиологической опасности. Ограничения и запреты, связанные с этим, по решению правительства, начнут действовать с понедельника, 17 августа", - подчеркнул мэр.