Трамп подписал новый указ, касающийся действия в США китайского приложения TikTok

Президент США Дональд Трамп выпустил новый указ, ограничивающий действие на территории США китайского приложения TikTok.

Указ направлен на то, чтобы после проверки Комитетом по иностранным инвестициям (CFIUS) задним числом признать недействительной покупку пекинской компанией ByteDance приложения Musical.ly, которое в конечном итоге и стало TikTok.

"Комитет начал свое расследование сделки в ноябре прошлого года, и министр финансов США Стив Мнучин заявил в пятницу, что агентство завершило "исчерпывающий обзор" и "единогласно рекомендовало" Трампу разорвать сделку. Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на устранение угрозы исходящей от приложения TikTok для национальной безопасности ", - сообщает Белый дом.

Указ предписывает ByteDance и ее дочерним компаниям отказаться от всех активов и избавиться от личных данных пользователей, собранных с помощью TikTok или Мusical.ly в США.

На минувшей неделе Трамп подписал указ, согласно которому в течение 90 дней должны быть запрещены любые сделки любого лица или в отношении любого имущества, находящегося под юрисдикцией Соединенных Штатов, с компанией ByteDance Ltd. (владелец TikTok - ИФ).

"Распространение в Соединенных Штатах мобильных приложений, разработанных и принадлежащих компаниям Китайской Народной Республики (КНР), продолжает угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. В настоящее время необходимо принять меры для устранения угрозы, исходящей, в частности, от одного мобильного приложения TikTok", - говорится в указе президента.

Ранее американские сенаторы приняли законопроект о запрете использования приложения TikTok на мобильных устройствах госслужащих в США.

Президент Трамп также заявил, что работа TikTok в США будет прекращена, если до 15 сентября оно не будет продано американской компании.

Между тем сообщалось, что компания Microsoft на переговорах с ByteDance о продаже TikTok обсуждают цену сделки, которая колеблется от $10 млрд до $30 млрд.

В Пекине резко раскритиковали американскую администрацию за давление на соцсеть TikTok, назвав эту ситуацию открытым запугиванием. "Это противоречит принципам рыночной экономики и принципам открытости, прозрачности и отсутствия дискриминации ВТО. Это открытое запугивание", - прокомментировал на брифинге ситуацию представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

В МИД КНР добавили, что подобные действия Вашингтона Пекин считает "политической манипуляцией".