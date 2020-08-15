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07:40 15.08.2020

Ситуация с коронавирусом на Буковине под угрозою

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Ситуация с коронавирусом на Буковине под угрозою

В Черновицкой области 14 августа зафиксировали 170 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

"Ситуация с коронавирусом в области является угрожающей. И гораздо более тревожной, чем она была в апреле-мае. Но другого пути, кроме как информировать о рисках и призывать людей соблюдать социальной дистанции, нет", - написал он.

Также глава ОГА надеется " достучаться до буковинцев, прежде чем коронавирус выйдет из-под контроля".

Также сообщается, что за сутки от коронавируса выздоровели 46 пациентов.

Всего в лаборатории находится 704 образца.

Теги: #буковина #коронавирус #украина
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